Про це розповів сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
“Якби ми в березні не ввели карантин, то до кінця цього року ми б мали, згідно із найбільш неоптимістичним сценарієм, 145 тисяч померлих на території України”, – наголосив Ляшко.
У зв’язку з цим він зазначив, що введення карантину до серйозного спалаху коронавірусу було виправданим кроком.
“Якби ми не ввели в березні при поодиноких випадках реєстрації коронавірусної хвороби карантин, то вже з 25 квітня, через тиждень після Великодніх свят, нам би не вистачало ліжок у відділеннях інтенсивної терапії. Ми б не справлялися з потоком хворих, що призвело б до значного зростання смертності”, – заявив Ляшко.
Він уточнив, що висока смертність була б пов’язана не тільки з коронавірусом.
“У цей період відбувається колапс системи охорони здоров’я. “Швидка допомога” не приїжджає на інсульти, на інфаркти. Смертність від тих хвороб, від яких зазвичай рятують, збільшується також у десятки разів”, – розповів головний санлікар.
(На відео – з 11:50)
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