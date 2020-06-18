Без введення в березні карантину, згідно із найгіршим сценарієм, в Україні могло б бути 145 тис. померлих від коронавірусу COVID-19 до кінця 2020 року.

Про це розповів сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Якби ми в березні не ввели карантин, то до кінця цього року ми б мали, згідно із найбільш неоптимістичним сценарієм, 145 тисяч померлих на території України”, – наголосив Ляшко.

У зв’язку з цим він зазначив, що введення карантину до серйозного спалаху коронавірусу було виправданим кроком.

“Якби ми не ввели в березні при поодиноких випадках реєстрації коронавірусної хвороби карантин, то вже з 25 квітня, через тиждень після Великодніх свят, нам би не вистачало ліжок у відділеннях інтенсивної терапії. Ми б не справлялися з потоком хворих, що призвело б до значного зростання смертності”, – заявив Ляшко.

Він уточнив, що висока смертність була б пов’язана не тільки з коронавірусом.

“У цей період відбувається колапс системи охорони здоров’я. “Швидка допомога” не приїжджає на інсульти, на інфаркти. Смертність від тих хвороб, від яких зазвичай рятують, збільшується також у десятки разів”, – розповів головний санлікар.

(На відео – з 11:50)