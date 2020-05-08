Без введення карантинних обмежень в Україні зараз було б до 240 тисяч хворих на коронавірус COVID-19.

Про це заявив в ефірі програми “Свобода слова з Савіком Шустером” головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Сьогодні ми за рахунок того, що вчасно ввели карантинні заходи, маємо оптимістичну картину, з якою справляється система охорони здоров’я. Але у нас є низка прогнозів. Низка прогнозів, які були розроблені ще до того, як ми впровадили карантин. З експертами Світового банку ми прораховували модель, яка була використана в Китаї, Британії, Італії. І якби ми не впроваджували карантинних заходів, за прогнозами, у нас би сьогодні десь було 220-240 тисяч хворих на коронавірусну хворобу. Далі питання летальності і питання пікових навантажень” , – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що пікове навантаження на систему охорони здоров’я через велику кількість випадків COVID-19 могло б привести до того, що, “крім коронавірусної хвороби, у нас би росла летальність від інших хвороб – інфарктів, інсультів, коли “швидка” не встигала б виїжджати до хворого і транспортувати його до медустанови”.

“Коли ми говоримо про карантин, то це все ж було комплексне питання, яке дозволило нам стримати розвиток і пікове навантаження на систему охорони здоров’я”, – додав Ляшко.

(На відео – з 1 год. 16 хв.)