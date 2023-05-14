Південноафриканська супермодель Кендіс Сванепул, найбільш відома як "ангел" Victoria's Secret, поділилася з шанувальниками історією своїх перших пологів. Вона розповіла про "лякаючий, проте натхненний" досвід народження первістка.

Відповідне відео модель опублікувала в Inatagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 𝗖𝗮𝗻𝗱𝗶𝗰𝗲 (@candiceswanepoel)

Сванепул зауважила, що це найбільш особистий контент, яким вона коли-небудь ділилася.

Перші пологи супермоделі тривали 16 годин, частину часу вона провела вдома під гарячим душем, решту – в лікарні, де була ванна, під наглядом акушерки та лікарки, котрі підтримували її протягом всієї вагітності.

Одна з “ангелів” Victoria’s Secret запевнила, що “переродилася” під час народження свого первістка.

“Це міг бути найстрашніший момент у твоєму житті, але я відчувала себе найсильнішою і найближчою до Бога, ніж коли-небудь до цього”, – мовиться в описі до відео.

Для пологів Сванепул обрала Бразилію, де, як зазначила, відчувала найбільший зв’язок з природою і своєю божественною жіночою силою. Своєю чергою, її лікар та акушерка доклали всіх зусиль, щоб процес відбувся природньо без “ліків та зайвого втручання”, для того, аби “прожити цей момент” так, як вона хотіла.

Багато хто не підтримував ідею моделі, зокрема й її родина, думаючи, що вона збожеволіла. Проте, Кендіс свідомо забажала пройти через це, відчуваючи кожну болючу хвилю, зауваживши, що не лише мати проходить через труднощі при народженні, а й дитина — “з теплого затишного безпечного простору у цей великий світ”.

Сванепул розповіла, що родом із ферми і допомагала своєму батькові з незліченними народженнями великої рогатої худоби, собак і кішок і навіть хамелеонів у дитинстві, тож бачила, на що здатна природа.

“Кожен має свої мрії і право вибирати, що це за досвід для них, і немає правильного чи неправильного шляху, це був мій шлях”,- наголосила вона. “Чи це було лякаюче… так, часом. Чи це надихало. Повністю. Мені здавалося, що я можу пройти через це або зробити щось після цього. Я не боялася”.

Супермодель зауважила, що День матері нагадує їй про жіночу силу і завжди викликає почуття ностальгії та вдячності за досвід.

“Бути матір’ю — це, безумовно, найважча, але найкорисніша робота з усіх… З Днем тих, хто є матерями, хто втратив матерів та ще не став матерями”, – написала Кендіс.

Довідка. Кендіс С’юзан Сванепул — південноафриканська супермодель. Найбільш відома як “ангел” Victoria’s Secret. 2012 року потрапила до списку десяти найбільш високооплачуваних моделей журналу Forbes.

З 2005 року Кендіс зустрічається з Херманном Ніколі. 18 березня 2016 року розповіла про свою вагітність, а 17 травня 2016 року стало відомо, що пара очікує на сина у вересні 2016 року.