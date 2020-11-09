#Букви пригадують, як президент нехтував правилами безпеки впродовж останніх місяців.

У понеділок, 9 листопада, президента отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію. COVID-19 виявили і в очільника його Офісу – Андрія Єрмака.

Від початку епідемії президент застерігав громадян та наполегливо радив дотримуватися простих рекомендацій лікарів – мити та протирати санітайзером руки, носити захисні маски та уникати скупчень людей.

“Треба нагадувати людям, що легковажність щодо засобів захисту несе великі загрози під час епідемії COVID-19. Знайти баланс між поверненням до нормального життя та безпекою – складно. Невидима небезпека – найгірша, бо сьогодні ти не бачиш сенсу в масці, а завтра зростає кількість хворих”, – наголошував Зеленський в червні.

В жовтні Зеленський підтримав посилення відповідальності за нехтування правила щодо необхідності носіння маски у громадських місцях. Він виступав за внесення в законодавство змін, які б дозволили поліціянтам штрафувати порушників на місці.

“Людина повинна знати, що якщо вона не носить маску, одразу можна штрафувати, а не адмінпротокол, який виписують поліцейські, а потім у суді воно все розбивається”, – казав він в інтерв’ю каналам “Інтер”, ICTV, “Україна” та “1+1”.

Проте сам президент нерідко нехтував правилами. Ось, наприклад, у червні президент разом з іншими посадовцями (включно з главсанлікарем Ляшко) порушуючи карантин відвідали кафе в Хмельницькому. Кафе тоді мало працювати виключно на винос.

За таке порушення карантину Зеленського так і не змогли притягнути до відповідальності через його недоторканість.

Чимало разів Зеленського помічали без маски на публічних заходах. Зокрема, 6 червня Зеленський вивіз журналістів у ліс, аби покататися на велосипедах, погодувати коней і поспілкуватися. На присутніх не було масок, через дистанцію теж не переймалися.

Пізніше того ж місяця Зеленський вручав сертифікати на квартири постраждалим від вибуху на Позняках. Він знову ж таки був без маски. Примітно, що в той час на коронавірус хворіла його дружина, Олена Зеленська.

А ось президент під час візиту до Одеси в липні. Зеленський приїздив, аби наказати місцевій владі прибрати танкер Delfi, який перевернувся біля пляжу “Дельфін”, найближчим часом. Спілкування відбувалося без масок та дистанції.

Також липень. Зеленський відвідувавв лікарню в Чернівцях та фотографувався з медиками. Сам президент і деякі лікарі – без масок.

А ось Зеленський в серпні відвідує Бахмут. Він спілкується з військовими, не вдягаючи маску, та відвідує супермаркет з групою охоронців, фотографується з відвідувачами. Теж без маски. І про дотримання дистанції також не йшлося.

Ось Зеленський у Запорізькій області. На відео можна побачити, що сам Зеленський вдягнув маску, проте за дотриманням правил оточенням не стежить.

А це президент виступає в парламенті наприкінці жовтня, закликаючи громадян та депутатів носити маски. Але сам знаходиться в парламенті без маски.

Утім, 6 листопада, за кілька тижнів після промови у парламенті, Зеленський знову був на Донбасі, знову зустрічався з військовими і знову нехтував масковим режимом.