Про це повідомляють #Букви.
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 2 червня, Верховна Рада України повернулася до роботи в режимі пленарних засідань. Також вперше з початку карантину журналістам відкрили доступ до балкону для преси.
Попри те, що серед народних обранців понад 10 осіб хворіли на COVID-19, на сьогоднішньому засіданні багато членів парламенту були присутні без масок, рукавичок та інших засобів захисту.
Зокрема, без маски була і народний депутат від “Слуги народу” Єлизавета Богуцька, яка 19 травня з’явилася на засіданні у в’язаній масці з великими отворами. (Нагадаємо, селфі в цій масці нардеп видалила після того, як її про це попросив журналіст, який представився головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком).
Чимало нардепів не лише не використовували маски та рукавички, а й нехтували елементарними правилами захисту: не дотримувалися дистанції, торкалися обличчя руками.
Віцеспікерку парламенту Олену Кондратюк сьогодні активно обговорювали в Мережі. Причиною тому послужило аж ніяк не нехтування правилами захисту (на ній були й маска, і рукавички), а її одяг.
Кондратюк з’явилася на засіданні парламенту в сорочці італійського бренду Valentino. Вартість на офіційному сайті бренду —650 євро (майже 20 тисяч гривень).
- 20 травня у народного депутата від партії “Батьківщина” Олега Мейдича підтвердили зараження коронавірусною інфекцією. Парламентська фракція “Батьківщина” в повному складі пішла на самоізоляцію.
- Засідання Верховної Ради 21 та 22 травня були скасовані через новий випадок зараження коронавірусом серед нардепів.
- 23 травня зараження COVID-19 підтвердилося у народного депутата від “Слуги народу”, голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрія Арістова.
- 28 травня стало відомо, що на коронавірус захворів народний депутат від “Слуги народу” Валерій Божик.