Сьогодні парламент повернувся до роботи в режимі пленарних засідань. Чимало нардепів не лише не надягали маски, алей торкалися обличчя та не дотримувалися дистанції.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 2 червня, Верховна Рада України повернулася до роботи в режимі пленарних засідань. Також вперше з початку карантину журналістам відкрили доступ до балкону для преси.

Попри те, що серед народних обранців понад 10 осіб хворіли на COVID-19, на сьогоднішньому засіданні багато членів парламенту були присутні без масок, рукавичок та інших засобів захисту.

Зокрема, без маски була і народний депутат від “Слуги народу” Єлизавета Богуцька, яка 19 травня з’явилася на засіданні у в’язаній масці з великими отворами. (Нагадаємо, селфі в цій масці нардеп видалила після того, як її про це попросив журналіст, який представився головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком).

Чимало нардепів не лише не використовували маски та рукавички, а й нехтували елементарними правилами захисту: не дотримувалися дистанції, торкалися обличчя руками.

Віцеспікерку парламенту Олену Кондратюк сьогодні активно обговорювали в Мережі. Причиною тому послужило аж ніяк не нехтування правилами захисту (на ній були й маска, і рукавички), а її одяг.

Кондратюк з’явилася на засіданні парламенту в сорочці італійського бренду Valentino. Вартість на офіційному сайті бренду —650 євро (майже 20 тисяч гривень).