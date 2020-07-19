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Відвідувачі закладу опублікували в stories відео вечірки.

Як видно, людей на баржі зібралося дуже багато. Про карантинні обмеження навіть не йде мова – гості вечора без масок і часом впритул стояли і танцювали один до одного. Всі столики зайняті, багато гостей курили кальян.

Без масок персонал закладу, діджеї, дівчата з підтанцьовки.

Нагадаємо, 17 травня в ресторані Queen також пройшла вечірка, на якій були присутні багато гостей. На наступний день мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу розкритикував такі дії власників ресторану.

“Хотів би задзначити, я бачив у вихідні в соцмережах відео з деяких нічних клубів столиці. Скажу відверто: я обурений! Натовпи людей – це якийсь бенкет під час чуми!” – сказав мер.

Він також звернувся до поліції з вимогою перевірити всі нічні клуби столиці. За його словами, міська влада не дозволяли відкривати нічні клуби та інші розважальні заклади, хоча деякі з них працюють.

Комплекс Queen належить російському ресторанному холдингу Bulldozer Group.

Власник Bulldozer Group – москвич Олександр Орлов. На офіційному сайті Bulldozer Group, зазначено, що холдинг управляє декількома десятками ресторанів по всьому світу, і серед них закладу в Росії, Україні, Казахстані, Китаї і ОАЕ.