Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Із самого ранку нардепи почали збиратися на засідання, яке стартувало о 10:00. Паралельно вони давали коментарі представникам ЗМІ під будівлею ВР.

Варто зазначити, що в самому залі засідань ВР деякі нардепи були без захисних масок, незважаючи на приписи Уряду.

Так, до 22 травня носіння масок було обов’язковим у всіх громадських місцях (у Кабміні наполегливо рекомендували українцям носити їх також на вулицях, оскільки в будь-який момент можна опинитися “на території, що підпадає під визначення “громадське місце”.).

Згідно з постановою Уряду про адаптивний карантин, з 22 травня маски, в тому числі саморобні, необхідні під час перебування в громадських будівлях і спорудах, а також у громадському транспорті.

Як відомо, нардепи продовжили сьогодні розгляд правок до законопроєкту про гральний бізнес.