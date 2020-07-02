Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Із самого ранку нардепи почали збиратися на засідання, яке стартувало о 10:00. Паралельно вони давали коментарі представникам ЗМІ під будівлею ВР.
Варто зазначити, що в самому залі засідань ВР деякі нардепи були без захисних масок, незважаючи на приписи Уряду.
Так, до 22 травня носіння масок було обов’язковим у всіх громадських місцях (у Кабміні наполегливо рекомендували українцям носити їх також на вулицях, оскільки в будь-який момент можна опинитися “на території, що підпадає під визначення “громадське місце”.).
Згідно з постановою Уряду про адаптивний карантин, з 22 травня маски, в тому числі саморобні, необхідні під час перебування в громадських будівлях і спорудах, а також у громадському транспорті.
Як відомо, нардепи продовжили сьогодні розгляд правок до законопроєкту про гральний бізнес.
- Напередодні Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок.
- Для фізичних осіб розмір штрафів складе від 170 до 255 гривень.