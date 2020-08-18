Про це повідомляє CNN.
Місто Ухань у провінції Хубей, де вперше було зафіксовано спалах коронавірусу COVID-19 і де був найсуворіший у світі 76-денний карантин, повертається до нормального життя.
Тими вихідними в аквапарку Wuhan Maya Beach Water Park вперше від початку епідемії відбулася масштабна вечірка, яку відвідали декілька тисяч осіб.
Місцеві ЗМІ зазначають, що аквапарк відкрився ще у червні, однак понад місяць тривали сезонні дощі.
Під час заходу аквапарк, який в середньому наразі приймає близько 15 тисяч відвідувачів, був повністю забитий людьми.
На кадрах з вечірки видно, що відвідувачі не лише не користуються будь-якими засобами захисту, але й не дотримаються правил дистанціювання: вони стоять пліч-о-пліч, спостерігаючи за світловими та музичними шоу.
VIDEO: 🇨🇳Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last year, keen to party as the city edges back to normal life pic.twitter.com/sIrvzSFdin
— AFP news agency (@AFP) August 18, 2020
- Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Згодом місто стало епіцентром спалаху COVID-19.
- Ухань, в якому проживають 11 мільйонів людей, був повністю ізольований від навколишнього світу 23-го січня для того, щоб стримати поширення коронавірусу COVID-19.
- Понад 2 місяці у місті діяли жорсткі карантинні обмеження. Карантин почали поступово скасовувати у березні. Обмеження було повністю скасовано у квітні. В травні відбувся невеликий сплеск захворювання, який не мав серйозних наслідків.
- Держсекретар США Майк Помпео заявляв, що у США є “безліч доказів” того, що спалах коронавірусу COVID-19 почався в лабораторії в Ухані. ЗМІ, підконтрольне Комуністичній партії Китаю, спростовували ці твердження.