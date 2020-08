Про це повідомляє CNN.

Місто Ухань у провінції Хубей, де вперше було зафіксовано спалах коронавірусу COVID-19 і де був найсуворіший у світі 76-денний карантин, повертається до нормального життя.

Тими вихідними в аквапарку Wuhan Maya Beach Water Park вперше від початку епідемії відбулася масштабна вечірка, яку відвідали декілька тисяч осіб.

Місцеві ЗМІ зазначають, що аквапарк відкрився ще у червні, однак понад місяць тривали сезонні дощі.

Під час заходу аквапарк, який в середньому наразі приймає близько 15 тисяч відвідувачів, був повністю забитий людьми.

На кадрах з вечірки видно, що відвідувачі не лише не користуються будь-якими засобами захисту, але й не дотримаються правил дистанціювання: вони стоять пліч-о-пліч, спостерігаючи за світловими та музичними шоу.

VIDEO: 🇨🇳Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last year, keen to party as the city edges back to normal life pic.twitter.com/sIrvzSFdin

— AFP news agency (@AFP) August 18, 2020