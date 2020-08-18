В китайському місті Ухань, яке ще кілька місяців тому було епіцентром поширення коронавірусу, влаштували масштабну вечірку в аквапарку.

Про це повідомляє CNN.

Місто Ухань у провінції Хубей, де вперше було зафіксовано спалах коронавірусу COVID-19 і де був найсуворіший у світі 76-денний карантин, повертається до нормального життя.

Тими вихідними в аквапарку Wuhan Maya Beach Water Park вперше від початку епідемії відбулася масштабна вечірка, яку відвідали декілька тисяч осіб.

Місцеві ЗМІ зазначають, що аквапарк відкрився ще у червні, однак понад місяць тривали сезонні дощі.

Під час заходу аквапарк, який в середньому наразі приймає близько 15 тисяч відвідувачів, був повністю забитий людьми.

На кадрах з вечірки видно, що відвідувачі не лише не користуються будь-якими засобами захисту, але й не дотримаються правил дистанціювання: вони стоять пліч-о-пліч, спостерігаючи за світловими та музичними шоу.