Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Скаути прочитали вітальний вірш, а потім діти – по одному представнику від кожної організації – разом передали лампадку з Вифлеємським вогнем главі держави та першій леді.

Після зустрічі президент та перша леді поспілкувалися з гостями, вручили їм пам’ятні подарунки та сфотографувалися.

До речі, усі скаути були в масках, чого не скажеш про Володимира та Олену Зеленських. Очевидно, подружжя, яке перехворіло на коронавірус, вважає себе у безпеці та не розглядає варіант повторного зараження.