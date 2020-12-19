Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Скаути прочитали вітальний вірш, а потім діти – по одному представнику від кожної організації – разом передали лампадку з Вифлеємським вогнем главі держави та першій леді.
Після зустрічі президент та перша леді поспілкувалися з гостями, вручили їм пам’ятні подарунки та сфотографувалися.
До речі, усі скаути були в масках, чого не скажеш про Володимира та Олену Зеленських. Очевидно, подружжя, яке перехворіло на коронавірус, вважає себе у безпеці та не розглядає варіант повторного зараження.
- В Україні фіксують випадки повторного зараження коронавірусом COVID-19. Такі випадки фіксувалися в декількох областях. Серед хворих є пацієнти, які вперше перехворіли на COVID-19 3-5 місяців тому.
- Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
- У Міністерстві охорони здоров’я України розраховують, що посилення карантину (локдаун) у січні дозволить скоротити захворюваність на коронавірус COVID-19 на 40-50%.