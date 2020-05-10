9 травня представники партії "Опозиційна платформа - За життя", порушуючи карантинні заходи, привітали ветеранів з Днем перемоги.

Сюжет показали на телеканалі NEWSONE.

Зазначається, що телеведуча Оксана Марченко та голова політради “ОПЗЖ” Віктор Медведчук до 9-го травня закупили 20 тисяч продуктових наборів, які роздали учасникам бойових дій та ветеранам Другої вітчизняної війни, людям з інвалідність, одиноким пенсіонери та малозабезпеченим.

Представники, серед яких були депутатка Верховної Ради Тетяна Плачкова, голова Херсонської регіональної організації “ОПЗЖ” Єгор Устинов та інші, вручали ці набори ветеранам. При цьому, деякі з них були без масок, а деякі навіть вітали ветеранів рукостисканням, що суперечить рекомендація щодо недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції Міністерства охорони здоров’я та Всесвітньої організації здоров’я.

Слід зазначити, що літні люди та хворі на хронічні захворювання перебувають в зоні підвищеного ризику зараження COVID-19.

Як ОПЗЖ карантинні норми на 9 травня ігнорували “Наша гречка і пісня Лева Лещенка сильніші ваших корон та вірусів”: як нардепи ОПЗЖ, нехтуючи карантинними нормами, ветеранів вітали 📹: NEWSONE Опубликовано Букви Воскресенье, 10 мая 2020 г.