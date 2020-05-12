Сьогодні зранку після першого послаблення карантинних обмежень, що були введені для недопущення поширення коронавірусу COVID-19, Київ зупинився у заторах.

Про це повідомляє видання Великий Київ.

За даними порталу Google Maps, стоїть весь Київ – мости, правий та лівий береги, центральні вулиці.

Зазначається, що причиною заторів стали несприятливі погодні умови, зокрема, дощ.

Також сьогодні запрацювали магазини непродовольчих товарів, салони краси та літні майданчики кафе. Після послаблення карантину у багатьох жителів столиці це перший робочий день. А значить – кількість автомобілів значно збільшилася.

Крім того, не працює метро. Київ буде стояти в заторах й далі, поки воно закрите.