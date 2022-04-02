Якщо країни світу не запровадять повне нафтогазове ембарго, Росія цього року може заробити майже 321 мільярд доларів завдяки експорту енергоносіїв та залишитися з рекордним профіцитом поточного рахунку у 240 млрд доларів. Це більше, ніж у 2021 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Найбільший рушій профіциту поточного рахунку Росії продовжує виглядати стабільним. Навіть з чинними санкціями, схоже, що значний приплив твердої валюти в Росію триватиме”, – заявили економісти Інституту міжнародних фінансів. “

Проте прогноз може повністю змінитися у разі ембарго на продаж енергоресурсів. Водночас російський експорт та видобуток нафти падають, а Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що цього місяця РФ може втратити майже чверть видобутку нафти.

Здатність Росії продавати ресурси може бути єдиним, що утримує економіку від ще гіршого фінансового краху. Адже торік на нафту і газ припадало близько половини російського експорту і близько 40% доходів бюджету.