Про це повідомляє Bloomberg.
“Найбільший рушій профіциту поточного рахунку Росії продовжує виглядати стабільним. Навіть з чинними санкціями, схоже, що значний приплив твердої валюти в Росію триватиме”, – заявили економісти Інституту міжнародних фінансів. “
Проте прогноз може повністю змінитися у разі ембарго на продаж енергоресурсів. Водночас російський експорт та видобуток нафти падають, а Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що цього місяця РФ може втратити майже чверть видобутку нафти.
Здатність Росії продавати ресурси може бути єдиним, що утримує економіку від ще гіршого фінансового краху. Адже торік на нафту і газ припадало близько половини російського експорту і близько 40% доходів бюджету.
- Варто зазначити, що наслідком санкцій проти РФ стало стрімке падіння рубля. Проте нещодавно курс національної валюти країни-окупанта досягнув довоєнного рівня. Чиновник з міністерства економіки США в коментарі журналістам зауважив, що тимчасове зміцнення рубля пов’язано зі штучною підтримкою його курсу, а це є ознакою того, що російська економіка зазнає значних збитків від санкцій.
- Після переговорів між Казахстаном та ЄС заступник керівника Адміністрації Президента республіки Тимур Сулейменов заявив, що країна буде дотримуватися санкцій проти Росії та Білорусі і не виступатиме інструментом для обходу санкцій США та ЄС.
- Раніше Австралія оголосила, що введе на всі російські товари мито 35%. Також після промови Президента України Володимира Зеленського австралійський парламент ухвалив рішення відмовитися від закупівлі газу та нафти з РФ.