У Міністерстві охорони здоров'я України затвердили рекомендації для роботи готелів під час карантину, введеного через спалах коронавірусу COVID-19.

Відповідна постанова опублікована на сайті МОЗ.

Документ був затверджений головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком і набув чинності з 22 травня.

Згідно з рекомендаціями:

• У готелях має бути відповідальна особа для проведення температурного скринінгу працівникам перед початком зміни. До роботи не можуть допускатися працівники з температурою тіла вище 37,2°С або із симптомами респіраторного захворювання.

• На входах у готель і коридорах (вестибюлях) необхідно організувати місця для обробки рук антисептиками.

• При появі симптомів респіраторного захворювання і/або підвищенні температури у постояльця, така людина повинна бути ізольована в своєму номері до отримання консультації медика.

• Дозволяється одночасне перебування відвідувачів у вестибюлі з розрахунку не більше однієї людини на 10 кв. м площі. Допуск відвідувачів і перебування в готелі (поза номером) дозволяється тільки в респіраторі або захисній масці.

• Утворення черг у готелі є неприпустимим. У місцях потенційного скупчення людей повинно бути нанесене маркування для дотримання дистанції не менше 1,5 метра.

• З метою уникнення черг слід забезпечити попередню онлайн-реєстрацію відвідувачів.

• Заборонена робота конференц-залів, фітнес- і спа-центрів.

• Харчування в готелях може бути організовано шляхом доставки їжі в номери за попереднім замовленням відвідувачів або в ресторанах (кафе) готелів тільки на літніх майданчиках за умови дотримання відстані не менше 1,5 метра між столами і розміщення не більше чотирьох клієнтів за одним столом (без врахування дітей до 14 років).

• Щогодини слід проводити вологе прибирання в місцях скупчення відвідувачів, а кожні 3 – 4 години – дезінфекцію поверхонь.

• Співробітники готелів повинні регулярно мити руки або обробляти їх антисептиками не рідше одного разу на три години.