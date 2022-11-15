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Без опадів, місцями до +14 градусів: прогноз погоди на 15 листопада

За прогнозами синоптиків у вівторок, 15 листопада, в Україні збережеться суха погода.

Вівторок, 15 листопада 2022, 07:14
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні хмарно з проясненням, без опадів.

На півночі, півдні та у центрі вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-західний 5-10 м/с.

Вночі 15 листопада від +2 до -3 градусів, а у східних регіонах від -3 до -8 градусів. Вдень повітря прогріється до +3…+8 градусів. Найтепліше на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині – +9…+14 градусів, а от на сході вдень від 0 до +5 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Вдень від +6 до +8 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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