За даними синоптиків у четвер, 2 березня, в Україні хмарно з проясненням та без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні хмарно з проясненням. Опадів цього дня не очікується.

Вітер північно-західний 7-12 м/с.

У більшості регіонів температура повітря коливатиметься від +1 до +6 градусів, лише на Закарпатті та у південних регіонах від +5 до +10.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +3 до +5 градусів.