Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні хмарно з проясненням. Опадів цього дня не очікується.
Вітер північно-західний 7-12 м/с.
У більшості регіонів температура повітря коливатиметься від +1 до +6 градусів, лише на Закарпатті та у південних регіонах від +5 до +10.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +3 до +5 градусів.
- За даними синоптиків, у березні в Україні середня місячна температура передбачається 2-7° тепла, що на 2° вище за норму.