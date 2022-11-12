Без опадів та до +13 градусів: прогноз погоди на 12 листопада

За прогнозами синоптиків у суботу, 12 листопада, в Україні без опадів. В окремих регіонах пориви вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом сьогодні в Україні хмарно з проясненням та без опадів.

Вночі та вранці 12 листопада у центральних, південних та Донецькій областях туман, видимість 200-500 м. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Вітер західний 5-10 м/с, у північно-східних та східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Вдень повітря в Україні прогріється до +8…+13 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний 5-10 м/с. Вдень у столиці очікується від+11 до +13 градусів.