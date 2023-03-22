російсько-українська війна
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Без опадів та до +14 градусів: прогноз погоди на 22 березня

За даними синоптиків у середу, 22 березня, в Україні без істотних опадів. Місцями - до +14 градусів.

Середа, 22 березня 2023, 07:15
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями тумани.

Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Вдень температура повітря у більшості областей коливатиметься від +9 до +14 градусів. Найпрохолодніше у Карпатах – +4…+9 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с. Вдень у столиці від +11 до +13 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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