Без опадів та до +14 градусів: прогноз погоди на 22 березня

За даними синоптиків у середу, 22 березня, в Україні без істотних опадів. Місцями - до +14 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями тумани.

Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Вдень температура повітря у більшості областей коливатиметься від +9 до +14 градусів. Найпрохолодніше у Карпатах – +4…+9 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с. Вдень у столиці від +11 до +13 градусів.