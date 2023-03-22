Без опадів та до +14 градусів: прогноз погоди на 22 березня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вночі та вранці місцями тумани.
Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.
Вдень температура повітря у більшості областей коливатиметься від +9 до +14 градусів. Найпрохолодніше у Карпатах – +4…+9 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с. Вдень у столиці від +11 до +13 градусів.
- За даними синоптиків, у березні в Україні середня місячна температура передбачається 2-7° тепла, що на 2° вище за норму.