Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в українських регіонах мінлива хмарність та без опадів.
У західних областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-західний, а в західних областях – південний, 3-8 м/с.
Вночі в окремих регіонах температура повітря вночі опуститься до -3 градусів. Вдень повітря прогріється до +7…+12 градусів, на заході та південному заході – +13…+18 градусів, а на Прикарпатті – до +20.
У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Вдень повітря у столиці прогріється до +10 градусів.
- Цьогорічне літо у Києві встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.