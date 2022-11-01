Згідно з прогнозами синоптиків у вівторок, 1 листопада, в Україні утримається тепла погода без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в українських регіонах мінлива хмарність та без опадів.

У західних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, а в західних областях – південний, 3-8 м/с.

Вночі в окремих регіонах температура повітря вночі опуститься до -3 градусів. Вдень повітря прогріється до +7…+12 градусів, на заході та південному заході – +13…+18 градусів, а на Прикарпатті – до +20.

У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Вдень повітря у столиці прогріється до +10 градусів.