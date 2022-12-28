Без опадів та до +6 градусів: прогноз погоди на 28 грудня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні по всій території України без істотних опадів.
Вітер північно-західний 7-12 м/с.
Температура повітря у більшості областей від -2 до +3 градусів. Трохи тепліше на заході та півдні – +1…+6 градусів, а найпрохолодніше у Карпатах – від 0 до -5 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці від 0 до +2 градусів.
- Цьогорічне літо в столиці встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.