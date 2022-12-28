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Без опадів та до +6 градусів: прогноз погоди на 28 грудня

За даними синоптиків у середу, 28 грудня, в Україні без опадів, а температура повітря коливатиметься від -5 до +6 градусів.

Середа, 28 грудня 2022, 07:18
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні по всій території України без істотних опадів.

Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Температура повітря у більшості областей від -2 до +3 градусів. Трохи тепліше на заході та півдні – +1…+6 градусів, а найпрохолодніше у Карпатах – від 0 до -5 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці від 0 до +2 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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