Без опадів та до +6 градусів: прогноз погоди на 28 грудня

За даними синоптиків у середу, 28 грудня, в Україні без опадів, а температура повітря коливатиметься від -5 до +6 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні по всій території України без істотних опадів.

Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Температура повітря у більшості областей від -2 до +3 градусів. Трохи тепліше на заході та півдні – +1…+6 градусів, а найпрохолодніше у Карпатах – від 0 до -5 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці від 0 до +2 градусів.