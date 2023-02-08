Без опадів та з морозами: прогноз погоди на 8 лютого

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень в Україні без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер північно-східний 5-10 м/с.
Вдень у більшості регіонів температура повітря від -1 до -6 градусів, у Карпатах – від -5 до +10 градусів. Трохи тепліше на півдні – від -3 до -2 градусів.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці -2…-4 градуси.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.