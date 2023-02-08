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Без опадів та з морозами: прогноз погоди на 8 лютого

За даними синоптиків у середу, 8 лютого, в Україні мінлива хмарність та без опадів. Місцями до -10 градусів.

Середа, 8 лютого 2023, 07:13
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень в Україні без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-східний 5-10 м/с.

Вдень у більшості регіонів температура повітря від -1 до -6 градусів, у Карпатах – від -5 до +10 градусів. Трохи тепліше на півдні – від -3 до -2 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці -2…-4 градуси.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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