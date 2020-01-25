Президент України Володимир Зеленський, якому сьогодні виповнилося 42 роки, святкував свій день народження в Офісі президента.

Про це повідомляє видання “Українська правда” з посиланням на свої джерела.

“Все було скромно, без пафосу. І несподівано для самого президента”, – зазначив співрозмовник видання.

За його словами, вітали Зеленського приблизно 30-40 хвилин. Гостей пригощали сухими винами та шампанським.

Зеленського вітало все керівництво Офісу президента: глава ОПУ Андрій Богдан, його заступники Кирило Тимошенко, Юрій Костюк, Юлія Ковалів, Андрій Смирнов, перший заступник голови ОПУ Сергій Трофимов, а також помічники президента Сергій Шефір та Андрій Єрмак.

Крім того, привітати главу держави прибув увесь склад Кабміну на чолі з прем’єром Олексієм Гончаруком.

Від Верховної Ради на день народження Зеленського приїхали спікер ВРУ Дмитро Разумков, перший віце-спікер Руслан Стефанчук, керівник фракції “Слуги народу” Давид Арахамія і керівник однойменної партії Олександр Корнієнко.

“Було все досить мило, навіть демократично, я б сказав. Перше слово дали Разумкову говорити тост. Ми вирішили, що йому потрібно дати слово першому, тому що у нас парламентсько-президентська країна”, – розповів виданню ще один співрозмовник.