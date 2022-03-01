Про це йдеться у повідомленні американського телеканалу CNN.
За словами американського чиновника, колона російських солдатів, яка наступає на Київ, сповільнилась, адже у загарбників закінчується їжа та паливо, а через опір українців їх моральний дух знизився.
“Незалежно один від одного ми виявили ознаки того, що у деяких російських підрозділів падають моральний дух та мотивація. Вони не очікували супротиву українців. А зіштовхнувшись з боротьбою, їх моральний дух постраждав”, – зауважив чиновник.
Він додав, що більшість військових, яких Кремль використовує для вторгнення, – це призовники, дуже молоді росіяни, які щойно були призвані на службу.
- Нагадаємо, українців попереджають, що російський окупант готує інформаційні диверсії. Вони планують запустити фейки, що нібито керівництво та уряд здали Україну.
- Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив порушення РФ прав людини та міжнародного гуманітарного права під час здійснення нападу на Україну, він висунув пропозицію виключити РФ з Ради ООН з прав людини під час виступу перед Радою.
- Також за словами народної депутатки та голови партії “Голос” Кіри Рудик, до стабілізації ситуації в Україні на тлі російсько-української війни залишилося протриматися ще 7 днів.