Представник міністерства оборони США повідомив про три основні проблеми російської армії в Україні: солдати не мають їжі, у них закінчується паливо, а моральний дух знижений.

Про це йдеться у повідомленні американського телеканалу CNN.

За словами американського чиновника, колона російських солдатів, яка наступає на Київ, сповільнилась, адже у загарбників закінчується їжа та паливо, а через опір українців їх моральний дух знизився.

“Незалежно один від одного ми виявили ознаки того, що у деяких російських підрозділів падають моральний дух та мотивація. Вони не очікували супротиву українців. А зіштовхнувшись з боротьбою, їх моральний дух постраждав”, – зауважив чиновник.

Він додав, що більшість військових, яких Кремль використовує для вторгнення, – це призовники, дуже молоді росіяни, які щойно були призвані на службу.