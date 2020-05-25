Про це йдеться в матеріалі американської медіакомпанії CNN.
В умовах епідемії коронавируса, секс-індустрія опинилася під загрозою через високий ризик поширення вірусу.
Ініціативні групи розробили ряд правил, які допоможуть знизити ймовірність передачі COVID-19 під час сексу.
“Ніяких поцілунків, скажіть клієнтам вимити руки, перш ніж вони торкнуться вас, використовуйте маску, уникайте позицій, коли обличчям до обличчя. Також можете надіти костюм медсестри і поміряти клієнту температуру термометром – якщо у нього нормальна температура, зробіть це частиною гри. Якщо у клієнта жар – закінчите сеанс “, – пише видання.
Відзначимо, що багато хто передрікав крах індустрії сексуальних послуг, однак, згідно з, рядом прогнозів, секс за гроші, алкоголь і сфера азартних ігор успішно переживуть економічну кризу, так як надають людині можливість позбутися стресу.
- Раніше повідомлялося, що в популярному додатку для знайомств Tinder до кінця року з’явиться функція відеочатів.