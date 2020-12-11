У Львові робот-хірург Da Vinci провів свою першу операцію: без єдиного розрізу, тільки через проколи, він зміг ліквідувати грижу діафрагми. Операція відбулася у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.

Про це поінформували в пресслужбах Львівської міськради та лікарні. Також про це повідомив у Facebook генеральний директор лікарні Олег Самчук.

Першим пацієнтом робота-хірурга став 50-річний чоловік із міста Броди Львівської області.

Він звернувся до лікарів із підозрою на кишково-шлункову кровотечу. Обстеження показало занадто великий отвір між черевною і грудною порожнинами. Частина шлунку змістилася в грудну клітину, і виникла необхідність в операції.

Як зазначив Самчук, грижа діафрагми була ліквідована “без єдиного розрізу, лише через проколи”.

Під час втручання лікар-хірург знаходився за кілька метрів від пацієнта. Завдяки камері, яка транслювала зображення, і чотирьом “рукам” робота, якими лікар керував на відстані, вдалося усунути проблему. Був сформований новий “клапан”, без якого було неможливо відновити правильну роботу органів і систем.

Операція тривала близько 6 годин і пройшла успішно.

Варто відзначити, що роботизована система Da Vinci складається з трьох елементів:

• консолі хірурга (робоче місце хірурга, який працює за допомогою спеціальних джойстиків і високоточних інструментів);

• консолі пацієнта (руки робота, які дають змогу здійснювати рухи з поворотом на 360 градусів);

• 3D-візуалізаційної системи, що поєднує консолі хірурга та пацієнта.

Такий робот-хірург більш точний у рухах у важкодоступних ділянках людського організму, що мінімізує пошкодження тканин пацієнта і зменшує кількість ускладнень в післяопераційний період.