У Києві не обмежуватимуть роботу громадського транспорту та не вводитимуть проїзд за спеціальними перепустками, попри червону зону картинних обмежень.

Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Кличко пояснив, що обмежувати роботу транспорту в столиці не планують, але скористатися ним зможуть лише громадяни, вакциновані проти коронавірусу.

“Закривати транспорт ми не будемо. Але пересування містом виключно за наявності вакцинації. Це ключова умова. Кожну людину ми не зможемо перевірити, але будемо робити рейди. І ті люди, які нехтують ключовими правилами, будуть оштрафовані. Вибачте, будь ласка, ми повинні змушувати людей дотримуватися всіх правил”, – пояснив мер столиці.

Він додав, що про введення спеціальних перепусток поки що не йдеться:

“Спецперепусток не буде. Я сподіваюся, що ми до цього не дійдемо. Але рейди перевіряючі щодо дотримання певних правил будуть однозначно”.

Пасажирів київської підземки без COVID-сертифікатів, негативних ПЛР-тестів або сертифіката про одужання штрафуватимуть.

З 1 листопада проїзд у київському метрополітені буде можливий лише за умови наявності COVID-сертифіката або негативного ПЛР-тесту (зробленого не пізніше ніж за 72 години до поїздки), або сертифіката про одужання. Якщо пасажир цього не матиме – йому загрожує штраф від 17 тис. гривень згідно з постановою Кабінету Міністрів №1236 від 9.12.2020 року.

Як відомо, з 1 листопада Київ потрапив до червоної зони карантину. #Букви розповідали про обмеження, які встановлюються у зв’язку з цим.