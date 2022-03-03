Голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що ситуація у місті Маріуполь залишається дуже складною. Місто вже перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

Про це йдеться у коментарі Павла Кириленка для американського телеканалу CNN.

Як повідомив Кириленко, Маріуполь перебуває під контролем українських військових, проте ситуація у місті – надскладна.

За словами чиновника, Збройні сили України разом із Нацгвардією обороняють Маріуполь та не збираються здавати його окупаційним військам РФ. Окрім цього, військові продовжують знищувати диверсантів, які перебувають на околицях міста.

Кириленко повідомив, що Маріуполь перебуває під постійним бомбардуванням, адже мета окупанта – знищити інфраструктуру, зокрема залізничну мережу Маріуполя.

“Обстріли ведуться навіть у напрямку житлових будинків, шкіл і дитячих садків”, – сказав очільник Донецької військової адміністрації.

Як повідомляють у Маріупольській міській раді, російські окупанти перешкоджають відновленню електроенергії, води і тепла у місті. Пошкоджено і залізничне сполучення та мости, щоб діти, жінки та літні не мали змоги покинути місто.

“Вони перешкоджають постачанню продовольства, створюють нам блокаду, як у колишньому Ленінграді. Свідомо протягом семи діб вони руйнували критично важливу інфраструктуру життєзабезпечення міста. У нас знову немає світла, води та тепла. Військові путінської орди постійно обстрілюють місто і не дають вивезти поранених, жінок та дітей”, – наголошують місцеві чиновники.

У своєму відеозверненні, опублікованому у Facebook, Павло Кириленко зауважив, що російські загарбники намагаються довести Донецьку область до гуманітарної катастрофи. За його словами, окрім Маріуполя та Волновахи потерпає від атак росіян і громада Мангуша.

Це місто, розповів Кириленко, було обстріляне 2 березня. Унаслідок обстрілу є постраждалі, проте наразі встановити кількість жертв неможливо – у селищі немає зв’язку.

“Три дні вже немає електрики, немає води. В таких умовах росіяни продовжують поширювати брехню про “зелені коридори”. Ніяких “зелених коридорів” насправді немає – це пастка, вони хочуть використати мирних мешканців Донеччини як живий щит від Збройних сил України. За жодних обставин не вірте повідомленням про евакуацію, якщо вони надходять з неофіційних джерел”, – наголосив Кириленко.

Він додав, що сьогодні питну воду привезли у Водяне, а вчора воду доставили в Орлівку, Ласточкине і Семенівку. Сьогодні також мають надійти ліки від Товариства Червоного хреста до Верхньоторецького та Олександрополя.