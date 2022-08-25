Без світла залишилися Херсон, Нова Каховка і Мелітополь

У Херсонській та Запорізькій областях знеструмлено низку населених пунктів. Серед них окуповані Нова Каховка, Херсон та Мелітополь.

Про це повідомило пропагандистське “РБК“.

На тимчасово окупованих територіях спостерігаються проблеми з водопостачанням та електроенергією. У Херсонській області немає води та частково відключено мобільний зв’язок. Видання зазначило, що причини невідомі.

У Херсонській області медичні заклади стали переходити на електрогенератори. Натомість додаткове пальне передали до так званої окупаційної “адміністрації”.

Наголошено, що лікарні будуть відмовлятися від надання планової медичної допомоги. Екстрена ж допомога надаватиметься у повному обсязі.

Зазначимо, що Енергодар опинився в аналогічній ситуації через обстріли російських військових. Вкотре місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи. За словами мера Дмитра Орлова, поки що з’ясовують наскільки критична ситуація, та чи можна її виправити найближчим часом.