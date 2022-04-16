Посол України у Ватикані Андрій Юраш повідомив, що увечері 15 квітня у Колізеї відбулась Хресна дорога. Під час 13-ої стації хрест спільно несли українка та росіянка, хоча напередодні українська сторона закликала Святий Престол відмовитись від цього задуму.

Про це український дипломат написав у Facebook.

За його словами, під час Хресної ходи світ побачив двох жінок, які символізували Україну та Росію. Проте якби напередодні не провели потужну інформаційну роботу, мало хто б зрозумів, що дві жінки втілювали у собі дві у стані війни держави.

Як зауважив Юраш, перед Хресною ходою Україна зверталася до Святого престолу з офіційною заявою та нотою, щоб не допустити спільної стації українки та росіянки.

Але всупереч аргументам української сторони, Ватикан не відмовився від ідеї спільної ходи жінок, проте вирішив забрати з тексту промови тезу щодо “братніх народів”. Натомість присутнім було запропоновано “помолитись у тиші”.

“Сподіватися, що буде повністю змінено вже опублікований в усіх офіційних джерелах текст і зміст Хресної Дороги, – було марно. Але й скласти руки і нічого не робити – також було неможливо”, – написав Андрій Юраш.

Український посол подякував усім, хто долучився до цієї ситуації та підтримав позицію посольства.

Додамо, що за інформацією видання “Credo”, первинний текст промови під час 13-ої стації передбачався у такому вигляді:

“Навколо – смерть. Здається, що життя втрачає цінність. Все змінюється через лічені секунди. Існування, перебіг днів, безтурботний зимовий сніг, забирання дітей зі школи, робота, обійми, дружба… все. Несподівано все втрачає цінність. “Де Ти, Господи? Де Ти сховався? Ми хочемо свого колишнього життя. Чому все це? Якою є наша провина? Чому Ти нас покинув? Чому Ти покинув наші народи? Чому Ти в такий спосіб розділив наші сім’ї? Чому ми втратили бажання мріяти та жити? Чому наші землі стали такими ж темними, як Голгофа?” У нас не залишилося сліз. Гнів поступився місцем зневірі. Ми знаємо, що Ти нас любиш, Господи, але ми не відчуваємо цієї любові, й це доводить нас до відчаю. Прокидаємося вранці й протягом кількох секунд почуваємося щасливими, але відразу згадуємо про те, наскільки важко буде примиритися. Господи, де Ти? Промов серед мовчання смерті та поділів і навчи нас творити мир, бути братами й сестри, відбудувати те, що бомби хотіли б знищити”.

Проте під час Хресної ходи було сказано:

“Перед обличчям смерті мовчання є красномовнішим від слів. Тож зупинімося в молитовній тиші й нехай кожен у своєму серці помолиться за мир у всьому світі”.

Після чого у Колізеї запанувала тиша.

Варто також зауважити, що 15 квітня, у день Хресної ходи, Папа Римський Франциск дав інтерв’ю італійському телеканалу Rai, де заявив, що біженці з України отримують “більше уваги”, аніж біженці з інших країн. На думку Понтифіка, “біженців поділяють на класи”, в залежності від кольору шкіри та могутності їхньої держави.

У цьому ж інтерв’ю Папа Франциск наголосив, що розуміє бажання країн захищатись, проте “відмова від загального миру” – це проблема.

“Ми живемо ідеєю, що ми вбиваємо один одного через потребу у владі, безпеці, у багатьох речах. Я розумію уряди, які купують зброю. Я їх розумію, але не схвалюю”, – заявив він.