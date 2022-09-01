У Бучанській українській гімназії 1 вересня минуло без урочистої шкільної лінійки та без жодних святкувань.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні, 1 вересня, в Україні відзначається День знань, а з ним – і початок нового навчального року. У Бучанській українській гімназії цей день минув спокійно та без традиційних шкільних заходів. Діти прийшли до школи, аби побачитися з однокласниками, отримати шкільні підручники та привітати вчителів й подарувати їм квіти.

Батьки методом голосування обирали форму навчання кожного класу: онлайн або офлайн. Варто зазначити, що гімназія у Бучі майже не постраждала від обстрілів російських окупантів під час окупації міста.

За словами співробітників освітнього закладу, 11 березня 2022 року на територію Бучанської гімназії приїхали російські окупанти, вони намагалися знайти українських військових або техніку.

Наступного дня всі працівники гімназії отримали повідомлення про те, що не потрібно виходити на роботу. А вже за кілька днів російські мародери зайшли у гімназію, зламали всі двері й вкрали усе, що змогли.

























«Без урочистих святкувань»: 1 вересня у Бучанській українській гімназії // 13 фото

Нагадаємо, що у Бучі планують збудувати фабрику-кухню для навчальних закладів міста й сусідніх громад. Перша леді України Олена Зеленська нещодавно відвідала Бучу на Київщині, де взяла участь у презентації проєкту нового підприємства – фабрики-кухні. Це частина розпочатої до російського повномасштабного вторгнення реформи шкільного харчування.

Основними споживачами продукції нової фабрики-кухні будуть школи Бучі та щонайменше двох найближчих громад – Бородянської та Немішаївської.

Така фабрика-кухня дає змогу приготувати до 10 тисяч порцій. Так відбувається економія витрат на воду та електроенергію, постачання їжі дітям стає систематизованим, безпечним і якісним.