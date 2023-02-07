Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що без президента Росії Володимира Путіна світ був би набагато кращим.

Про це він зазначив в інтерв’ю Bild у Києві.

Очільника оборонного відомства запитали про ймовірність світу без Путіна.

Без вагань і без компромісів” світ без Путіна був би кращим”, – відповів він.

Він наголосив, що це жорстока війна на виснаження. За його словами, Україна гідна захоплення і заслуговує на повну та непохитну підтримку з боку Німеччини.

Водночас німецького міністра не надто лякають погрози РФ застосувати ядерну зброю, пояснивши, що одне – те, що відбувається всередині, а інше – те, що відбувається в пропаганді. Зрештою, наголосив він, ніхто з нас не знає, що зробить Путін, але це не повинно заважати надавати підтримку Україні спільно з нашими союзниками.

Щодо переговорів, міністр зауважив, що перспективу цього питання складно передбачити.

Одначе, Пісторіус констатував, що Україна обов’язково має виграти війну.

Раніше німецький міністр відзначив героїзм українських військовослужбовців та запевнив, що ФРН продовжить підтримувати Україну у її боротьбі за незалежність та відновлення територіальної цілісності.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що для тренування на танках Leopard 2 до Німеччини вже поїхали українські військовослужбовці.

7 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав Київ й особисто передав колезі Олексію Резнікову зменшену копію танка Leopard 2.