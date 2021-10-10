Про це повідомляє американське агентство AP.

Афганістан зараз знаходиться на межі економічної катастрофи. США погодилися надати їм гуманітарну допомогу, але відмовилися від політичного визнання Талібану в країні як нової влади.

Талібан заявив, що переговори, які відбулися між ними й США в Досі (Катар), “пройшли добре”. Вашингтон погодився виділити гуманітарну допомогу Афганістану, жодним чином не пов’язуючи її з офіційним визнанням Талібану.

Зі свого боку, Сполучені Штати ясно дали зрозуміти, що ці перемовини жодним чином не є преамбулою до визнання талібів.

Також Талібан категорично відмовився від допомоги США у боротьбі з афганською філією ІДІЛу.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США. На наступний день таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.

30 серпня Сполучені Штати Америки завершили виведення своїх військ з Афганістану. Про захоплення Афганістану читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест, Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій. та Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалось та що далі.

Нагадаємо, Генеральний інспектор США щодо відновлення Афганістану розслідує інформацію про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав звідти, вивізши 169 мільйонів доларів.