Про це повідомили під час Мюнхенської безпекової конференції.
Кая Каллас наголосила, що Росія витрачає за день стільки боєприпасів, скільки в Європі виробляється за місяць.
“Якщо є попит, потрібно забезпечити і зростання пропозиції, причому потрібно це зробити швидко, оскільки Україна має бути в змозі захистити себе і здобути перемогу, щоб Росія повернулася до старих кордонів, що неможливо без збільшення постачання боєприпасів”, — сказала вона.
Прем’єрка наголосила, що російський військово-промисловий комплекс працює у три зміни. Вона вважає що Європейський Союз теж має збільшити свій оборонно-промисловий потенціал.
“Україні потрібні боєприпаси, нам потрібно поповнити наші запаси… Сьогодні існують великі потреби з боку України та з боку європейських країн, які передали озброєння та техніку Україні”, — додала естонська прем’єр-міністерка.
За її словами, деякі держави сподіваються, що “ця проблема зникне сама собою, що ми зараз все віддамо Україні і досить, бо інакше все це коштує великих грошей”. Попри це Москва сподівається, що ЄС втомиться від власних ініціатив, поки РФ має багато людського ресурсу.
- Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Україна вже стала членом європейської сім’. Водночас він назвав Євросоюз “армією України”.
- П’ятий президент України Петро Порошенко наголосив, що на тлі Мюнхенської конференції людей найбільше турбує, коли закінчиться війна і що для цього роблять світові лідери. Він зазначив, що тривалість війни залежить від рішучості світу.