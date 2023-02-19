Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Україна повинна мати можливість захистити себе від російської агресії. Вона наголосила, що відтіснити Росію до її кордонів неможливо без збільшення постачання боєприпасів.

Про це повідомили під час Мюнхенської безпекової конференції.

Кая Каллас наголосила, що Росія витрачає за день стільки боєприпасів, скільки в Європі виробляється за місяць.

“Якщо є попит, потрібно забезпечити і зростання пропозиції, причому потрібно це зробити швидко, оскільки Україна має бути в змозі захистити себе і здобути перемогу, щоб Росія повернулася до старих кордонів, що неможливо без збільшення постачання боєприпасів”, — сказала вона.

Прем’єрка наголосила, що російський військово-промисловий комплекс працює у три зміни. Вона вважає що Європейський Союз теж має збільшити свій оборонно-промисловий потенціал.

“Україні потрібні боєприпаси, нам потрібно поповнити наші запаси… Сьогодні існують великі потреби з боку України та з боку європейських країн, які передали озброєння та техніку Україні”, — додала естонська прем’єр-міністерка.

За її словами, деякі держави сподіваються, що “ця проблема зникне сама собою, що ми зараз все віддамо Україні і досить, бо інакше все це коштує великих грошей”. Попри це Москва сподівається, що ЄС втомиться від власних ініціатив, поки РФ має багато людського ресурсу.