Київський метрополітен після відновлення роботи працюватиме без жетонів, пасажири користуватимуться виключно електронним квитком.

Про це повідомляє пресслужба метрополітену.

“Після відновлення роботи підземки пасажири користуватимуться виключно електронним квитком”, – йдеться у повідомленні.

Сплачувати за проїзд на турнікетах можна буде:

KyivSmardCard;

Карткою метро (до 31.03.2021);

Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах;

Мобільними додатками Google Pay та Apple Pay;

Мобільним додатком KyivSmardСard;

Разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Зазначається, що пасажири зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору протягом місяця з дати відновлення роботи метро.

Пасажири пільгових категорій столиці для проходу в метро мають використовувати Картку киянина. Загальнодержавні пільгові категорії пред’являють оригінал відповідного посвідчення.

Там також уточили, що у наземному громадському транспорті також оплата здійснюватиметься за допомогою KyivSmardCard, разового квитка з QR-кодом (паперового або електронного) або безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи.

“Проте, до 1 липня у пасажирів залишатиметься можливість придбати квиток на проїзд безпосередньо у кондуктора в трамваї, тролейбусі чи автобусі”, – додали в пресслужбі метрополітену.