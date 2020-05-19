Про це повідомляє пресслужба метрополітену.
“Після відновлення роботи підземки пасажири користуватимуться виключно електронним квитком”, – йдеться у повідомленні.
Сплачувати за проїзд на турнікетах можна буде:
- KyivSmardCard;
- Карткою метро (до 31.03.2021);
- Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах;
- Мобільними додатками Google Pay та Apple Pay;
- Мобільним додатком KyivSmardСard;
- Разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).
Зазначається, що пасажири зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору протягом місяця з дати відновлення роботи метро.
Пасажири пільгових категорій столиці для проходу в метро мають використовувати Картку киянина. Загальнодержавні пільгові категорії пред’являють оригінал відповідного посвідчення.
Там також уточили, що у наземному громадському транспорті також оплата здійснюватиметься за допомогою KyivSmardCard, разового квитка з QR-кодом (паперового або електронного) або безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи.
“Проте, до 1 липня у пасажирів залишатиметься можливість придбати квиток на проїзд безпосередньо у кондуктора в трамваї, тролейбусі чи автобусі”, – додали в пресслужбі метрополітену.
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