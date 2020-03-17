Про це повідомляють #Букви.

Засідання було проведено поспіхом, без перерви й в умовах карантину. Так, пресу до зали засідань не пустили, і балкон, який раніше був традиційно заповнений представниками ЗМІ, сьогодні спорожнів.

Це пов’язано з новими правилами, запровадженими спікером ВР Дмитром Разумковим на період карантину через коронавірус.

Журналісти могли працювати лише в прес-центрі на третьому поверсі. Варто відзначити, що до будівлі ВР пускали не більше одного журналіста від видання або однієї знімальної групи від телеканалу.

Вплив карантинних заходів відчувався і серед нардепів: деякі з них були в медичних масках, в тому числі й заступник голови ВР Олена Кондратюк.

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Під час першого пленарного засідання був ухвалений ключовий законопроєкт щодо протидії коронавірусу, який передбачає штрафи для фізичних і юридичних осіб, а також деякі інші обмеження.

Також нардепи звільнили від ПДВ закупівлі медикаментів за гроші держбюджету і ввели низку послаблень для бізнесу в період карантину.

Крім цього, народні обранці скасували засідання Ради до 14 квітня через коронавірус.

Друге пленарне засідання було присвячене призначенню генерального прокурора і міністра розвитку економіки. Його відвідав президент Володимир Зеленський, який представив кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду нового очільника Офісу генпрокурора.

Попри на різку критику фракцій “Голосу”, “Європейської Солідарності” і ВО “Батьківщина”, її кандидатура була затверджена. Венедіктова пообіцяла на новій посаді провести “аудит справ і кадрового стану в прокуратурі”, а також запевнила, що “в Україні немає політичних переслідувань”.

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Після цього Рада проголосувала за призначення Ігоря Петрашка міністром економіки, торгівлі та сільського господарства України. Він раніше працював заступником гендиректора групи компаній “Укрлендфармінг”, яка належить Ігорю Бахматюку.

Не обійшлося й без конфузу. Так, Петрашко для виголошення  присяги в Парламенті замість трибуни пішов на місце президента. Дії міністра викликали сміх нардепів. Усвідомивши помилку, він попрямував до трибуни Ради.

Наступне засідання Верховної Ради планується вже після завершення періоду карантину в країні – орієнтовно 14 квітня.

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  • 12 березня через поширення коронавірусу COVID-19 у Верховній Раді ввели деякі обмеження. Зокрема, скасовано відрядження депутатів, а журналістам обмежено доступ до Парламенту.