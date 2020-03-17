Сьогодні у Верховній Раді України відбулися одразу два позачергових пленарних засідання. Одне з них стосувалося кадрових питань, друге було присвячене питанням протидії спалаху коронавірусу.

Про це повідомляють #Букви.

Засідання було проведено поспіхом, без перерви й в умовах карантину. Так, пресу до зали засідань не пустили, і балкон, який раніше був традиційно заповнений представниками ЗМІ, сьогодні спорожнів.

Це пов’язано з новими правилами, запровадженими спікером ВР Дмитром Разумковим на період карантину через коронавірус.

Журналісти могли працювати лише в прес-центрі на третьому поверсі. Варто відзначити, що до будівлі ВР пускали не більше одного журналіста від видання або однієї знімальної групи від телеканалу.

Вплив карантинних заходів відчувався і серед нардепів: деякі з них були в медичних масках, в тому числі й заступник голови ВР Олена Кондратюк.

Під час першого пленарного засідання був ухвалений ключовий законопроєкт щодо протидії коронавірусу, який передбачає штрафи для фізичних і юридичних осіб, а також деякі інші обмеження.

Також нардепи звільнили від ПДВ закупівлі медикаментів за гроші держбюджету і ввели низку послаблень для бізнесу в період карантину.

Крім цього, народні обранці скасували засідання Ради до 14 квітня через коронавірус.

Друге пленарне засідання було присвячене призначенню генерального прокурора і міністра розвитку економіки. Його відвідав президент Володимир Зеленський, який представив кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду нового очільника Офісу генпрокурора.

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Попри на різку критику фракцій “Голосу”, “Європейської Солідарності” і ВО “Батьківщина”, її кандидатура була затверджена. Венедіктова пообіцяла на новій посаді провести “аудит справ і кадрового стану в прокуратурі”, а також запевнила, що “в Україні немає політичних переслідувань”.

Після цього Рада проголосувала за призначення Ігоря Петрашка міністром економіки, торгівлі та сільського господарства України. Він раніше працював заступником гендиректора групи компаній “Укрлендфармінг”, яка належить Ігорю Бахматюку.

Не обійшлося й без конфузу. Так, Петрашко для виголошення присяги в Парламенті замість трибуни пішов на місце президента. Дії міністра викликали сміх нардепів. Усвідомивши помилку, він попрямував до трибуни Ради.

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Наступне засідання Верховної Ради планується вже після завершення періоду карантину в країні – орієнтовно 14 квітня.