Для багатьох осіб, які часто займаються бігом, їздою на велосипеді або загалом інтенсивно тренуються, можливість вживання пива та фізичні вправи майже нерозривно пов’язані. Водночас для працездатності, відновлення та здоров’я безалкогольне пиво, швидше за все, буде набагато кращим вибором і навіть може бути кориснішим, ніж звичайні спортивні напої.

Про це повідомляє The Washington Post.

Дослідження показують, що активні люди у формі можуть вживати велику кількість алкоголю. Дослідження 2022 року під влучною назвою “У формі та напідпитку?” показало, що чоловіки та жінки з відносно високою фізичною підготовкою вдвічі частіше вживали помірні або сильні алкогольні напої, ніж ті, хто був у гіршій формі.

Є багато причин для цього ковтання. Фізичні вправи мають ореол здоров’я, виправдовуючи, для деяких із нас, некорисні звички. Соціальний характер занять також часто призводить до відвідування бару після велопрогулянки чи занять йогою.

Пиво використовується для спілкування після тренування, святкування спортивної перемоги та співчуття після поразки”, — зазначають автори систематичного огляду про фізичні вправи та алкоголь під назвою “Got Beer?”.

Але пиво має недоліки для тих із нас, хто займається спортом.

Пиво не є спортивним напоєм

По-перше, міцне алкогольне пиво є легким сечогінним засобом, який є контрпродуктивним, якщо вам потрібно замінити рідину після тренування.

Дослідження також показують, що алкоголь, включно з пивом, може впливати на те, наскільки добре наші м’язи зміцнюються та ростуть після тренування, і, що не дивно, погіршує час реакції та баланс. Сп’яніння рідко сприяє підвищенню продуктивності.

Тому деякі дослідники почали замислюватися, чи може безалкогольне пиво бути кращим, більш прийнятним і навіть доцільним напоєм для активних осіб.

Перші підказки з’явилися в широко обговорюваному дослідженні 2012 року за участю 277 чоловіків, які зареєструвалися на Мюнхенський марафон. Вчені попросили половину з них почати пити приблизно дві-три пінти безалкогольного пива щодня протягом трьох тижнів до гонки та двох тижнів після неї. Інші пили подібне на смак плацебо як контрольна група.

Менше застуд і запалення

Дослідники брали кров до і кілька разів після забігу, а також попросили чоловіків повідомляти про будь-які симптоми респіраторної інфекції. Застуда та інші інфекції верхніх дихальних шляхів є звичайним явищем після марафону.

Але любителі безалкогольного пива здавалися відносно захищеними. Автори дослідження пишуть, що “захворюваність була в 3,25 раза нижчою” серед цієї групи, ніж у контрольній групі. У тих, хто п’є пиво, також було виявлено нижчі маркери запалення та інші показники загального покращення імунної відповіді в крові.

Ми приписали ці переваги поліфенолам пива”, — сказав Девід Німан, професор біології та продуктивності людини в Аппалачському державному університеті, який був співавтором дослідження.

Поліфеноли — це природні хімічні речовини, які містяться в рослинах, часто мають протизапальні та антиоксидантні властивості. Пиво, включно з алкогольним різновидом, як правило, багате поліфенолами, кількість і тип яких залежить від конкретного варіння.

Але алкоголь у звичайному пиві, ймовірно, підриває будь-які корисні ефекти від поліфенолів, зазначила дослідниця, пов’язана з Центром біомедичної дослідницької мережі в Науково-дослідному інституті Карлоса III та Університеті Країни Басків в Іспанії Марія Портільо. У грудні вона та її колеги опублікували дослідження, в якому розглядають дані про пиво, поліфеноли та здоров’я серцево-судинної системи.

Що правда, так це те, що поліфеноли, присутні як у звичайному, так і в безалкогольному пиві, виявляють цікаві антиоксидантні ефекти та, як наслідок, протизапальний процес”, — сказала вона про свої висновки. Але алкоголь водночас може спровокувати запалення, продовжувала вона. Отже, “у випадку звичайного пива сприятливий вплив поліфенолів може бути замаскований негативним впливом алкоголю”.

З іншого боку, у безалкогольному пиві поліфеноли повинні заспокоїти запалення без втручання алкоголю.

Коли варто пити безалкогольне пиво

Безалкогольне пиво також здається корисним для гідратації. У дослідженні 2016 року, якщо спортсмени-чоловіки пили безалкогольне пиво за 45 хвилин до виснажливого тренування, після цього вони відчували менше зневоднення, ніж після вживання пива, і подібно до питної води, але з кращим співвідношенням натрію та калію. Вживання безалкогольного пива “може допомогти підтримувати електролітний гомеостаз під час фізичних вправ”, дійшли висновку науковці.

Іншими словами, “безалкогольне пиво може бути напоєм для одужання”, — сказав Йоганнес Шерр, головний лікар і керівник Університетського центру профілактики та спортивної медицини в Університетській лікарні Балґріст Цюріхського університету, який також був провідним автором дослідження.

Німан погоджується, зауваживши, що “після довгих і інтенсивних фізичних вправ безалкогольне пиво забезпечує воду, поліфеноли та вуглеводи”, що разом “сприяє відновленню метаболізму”.

Він також має головну перевагу в тому, що майже повністю натуральний, що рідко зустрічається серед спортивних напоїв.

Одна з цілей моєї дослідницької групи — показати, що спортивні напої можна замінити більш здоровими альтернативами, — сказав Німан. Безалкогольне пиво підійде до цієї категорії”.

Однак жодне з цих досліджень не свідчить про те, що ті, хто займається спортом, повинні почати вживати безалкогольне пиво, якщо вони не насолоджуються смаком або хвилюються, що безалкогольне пиво зараз може спонукати до споживання повністю алкогольного пива пізніше.

Ці напої також містять калорії, як правило, приблизно від 50 до 90 на банку або пляшку, менше, ніж у більшості спортивних напоїв, але не дорівнює нулю. Тож тим, хто піклується щодо контролю ваги варто подумати відносно його вживання.

І, звісно, ​​пиво під час тренування, навіть якщо воно безалкогольне, може спричинити дискомфорт у кишківнику, відрижку, нудоту або навіть гірше.

Отже, коли найкращий час для безалкогольного напою, якщо ви займаєтесь спортом?