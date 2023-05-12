Незважаючи на нинішнє закриття інклюзивного пляжу через війну, він залишається свідченням важливої роботи зі створення більш доступного та інклюзивного середовища для кожного.

Одеса — місто, відоме своїми прекрасними пляжами, теплою погодою та жвавим життям. Це завжди було відкрите туристичне місто для всіх, яке прагнуло відповідати принципам безбар’єрності, інклюзивності та приймало кожного.

Однак повномасштабна війна Росії проти України внесла свої руйнівні корективи у все, і в сферу туризму також. Особливо це зачепило прибережні зони – пляжі Одеси закриті, а “відкрити пляжний сезон” вже здається забутою фразою. Це змусило як українців, так і туристів шукати альтернативних варіантів. А для людей з інвалідністю пошук доступної та інклюзивної альтернативи – ще складніше завдання.

Інклюзивний пляж в Одесі – це унікальне місце, спроектоване з урахуванням потреб людей з інвалідністю. Один із перших проектів реалізованих благодійним фондом “Безмежні можливості” став синонімом доступності та комфорту. Пляж спеціально збудували на воді з нуля. Новий пляж засипали піском, щоб створити безпечний і доступний простір для людей з інвалідністю.

Проект включав встановлення на пляжі спеціальних пандусів і пристосувань для візків, створення доступних роздягалень та встановлення ліфта, щоб люди з інвалідністю могли легко дістатися води. Проект також включав заходи щодо підвищення обізнаності, спрямовані на популяризацію інклюзивної пляжної практики та заохочення людей з обмеженими можливостями до відвідування пляжу та задоволення від нього. Це стало знаковим місцем, де кожен може насолоджуватися морським відпочинком, незалежно від своїх фізичних можливостей.

Компанія DEGAS GROUP на чолі з Юрієм Дегасом всього за 7 місяців спорудили з нуля 4500 м2. Унікальний для України інклюзивний пляж став безкоштовним для всіх простором на березі моря. Місце, де абсолютно кожен почуватиметься комфортно та в безпеці.

Інклюзивний пляж фонду “Безмежні можливості” – це яскравий приклад того, як соціальна відповідальність та турбота про людей можуть стати важливим елементом суспільного життя. Завдяки таким проектам люди з інвалідністю почуваються більш включеними до суспільства. Так вперше в Одесі та в Україні з’явилася територія рівних можливостей та унікальна громадська інфраструктура. Інклюзивний пляж став справжнім проривом у створенні рівних умов для людей з обмеженими можливостями та був неодноразово відзначений нагородами та преміями.

Але цей пляж не тільки про фізичну безбар’єрність – це місце спілкування та соціальної причетності. Люди з інвалідністю часто стикаються із соціальною ізоляцією, тож інклюзивний пляж надав простір, де вони могли спілкуватися з іншими та відчувати себе частиною чогось більшого. Для багатьох це було рятувальне коло, місце, де можна було уникнути стресів та проблем повсякденного життя та просто насолодитися красою моря.

На жаль, російське вторгнення в Україну справило руйнівний вплив на інфраструктуру країни та туристичну сферу зокрема. Інклюзивний пляж, як і всі інші, був змушений закритися. Незважаючи на це, інклюзивний пляж є свідченням важливої роботи з інтеграції для людей з інвалідністю в Одесі. Проект створив модель того, як можна зробити громадські місця доступними та інклюзивними для всіх, незалежно від їх можливостей.

У компанії DEGAS GROUP сподіваються, що наступного року знову відкриється пляжний сезон та інклюзивний пляж продовжить бути показником для людей з інвалідністю, що вони є цінними членами суспільства і що до їхніх потреб ставляться серйозно.

Інклюзивний пляж — це один із прикладів тієї важливої роботи, яка проводиться для сприяння інклюзивності та доступності для людей з інвалідністю. А поки що компанія DEGAS GROUP та Благодійний Фонд “Безмежні можливості” продовжує підтримувати та відстоювати права та інклюзивність людей з інвалідністю в Одесі та за її межами.