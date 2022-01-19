Про таке інформує американське видання The Washington Post.
Візит до столиці України ініційований як спроба запобігти черговому вторгненню Росії в Україну. Ентоні Блінкен додав, що концентрування близько 100 тисяч російських військових уздовж українських кордонів кидає виклик принципам країн Заходу.
“Якщо ми дозволимо безкарно порушувати ці принципи, то ми відкриємо дуже велику скриньку Пандори”, — розповів держсекретар США.
Надалі Ентоні Блінкен вирушить на переговори в Берлін та Женеву, зокрема з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Американські чиновники вважають військові навчання Росії та Білорусі, з переміщенням військ РФ, потенційно небезпечними. В основному через те, що в них бачать демонстрацію сили на тлі можливого нового збройного конфлікту, а не звичайні навчання.
- Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен, який сьогодні, 19 січня, перебуває з візитом у Києві, повідомив нову інформацію стосовно розміщення російських військ біля кордону України.
- Також Сполучені Штати Америки надають війську України додаткові боєприпаси, щоб протистояти окупації, на випадок вторгнення Російської Федерації в країну.
- Водночас у Державному департаменті США відзначили, що Росія може використати своє озброєння у Білорусі, щоб напасти на Україну ще й зі сторони півночі.
- Американська розвідка встановила, що Росія планує наступ на Україну одразу з кількох фронтів. На початку 2022 року в Україну можуть вдертися 175 тисяч військових.
- Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель поділився своїм занепокоєнням стосовно тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дипломат нагадав Росії про наслідки у випадку агресії проти України.