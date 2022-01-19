У Києві сьогодні зустрілися держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен та українські високопоставлені чиновники. За його словами, не можна дозволяти Росії безкарно порушувати принципи національного суверенітету та територіальної цілісності України.

Про таке інформує американське видання The Washington Post.

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Візит до столиці України ініційований як спроба запобігти черговому вторгненню Росії в Україну. Ентоні Блінкен додав, що концентрування близько 100 тисяч російських військових уздовж українських кордонів кидає виклик принципам країн Заходу.

“Якщо ми дозволимо безкарно порушувати ці принципи, то ми відкриємо дуже велику скриньку Пандори”, — розповів держсекретар США.

Надалі Ентоні Блінкен вирушить на переговори в Берлін та Женеву, зокрема з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Американські чиновники вважають військові навчання Росії та Білорусі, з переміщенням військ РФ, потенційно небезпечними. В основному через те, що в них бачать демонстрацію сили на тлі можливого нового збройного конфлікту, а не звичайні навчання.