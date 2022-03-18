Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про економічні зміни в Україні на час воєнного стану. Відомо, що українці матимуть доступ до безплатних ключових харчових продуктів. Також надається максимальна свобода бізнесу та його безвідсоткове кредитування.

Про це він повідомив у своєму зверненні.

Безплатні продукти

В умовах війни держава буде напряму закуповувати в українських виробників ключові соціальні продукти. Від завтра ці продукти безплатно роздаватимуть людям в тих містах, які опинилися в оточенні або розташовані на лінії бойових дій.

“Ми сформували перелік ключових соціальних продуктів: від круп та зерна до консервів та олії. Міністерство розвитку громад та територій у щоденному режимі формує перелік міст, куди цю продукцію треба доставити”, — сказав Шмигаль.

Військові місцеві адміністрації подаватимуть заявки, скільки потрібно продуктів для кожного з таких міст. Також “Укрзалізниця” закуповує продукти та у співпраці з Гуманітарним штабом розвозить їх регіонами.

“Щодо доставлення в тимчасово окуповані населені пункти, то будемо залучати міжнародні гуманітарні організації”, — наголосив він.

Роздача відповідних продуктів відбуватиметься безплатно для людей. Уряд вже виділив “Укрзалізниці” 18 млрд грн на реалізацію цього та інших завдань.

Шмигаль також додав, що відповідна програма стимулюватиме розвиток українського виробництва харчових продуктів, а ця промисловість наразі стає одним із ключових секторів економіки.

Максимальна свобода бізнесу

На час воєнного стану бізнес переходить на декларативний принцип роботи.

“Подав документи через портал Дія і, не очікуючи рішення державного органу, починаєш працювати”, — зауважив Шмигаль. Водночас дозвільні документи залишаться лише для роботи з небезпечними відходами, виробництва ліків та ядерної енергетики.

Трохи раніше Уряд скасував всі перевірки, які можуть ускладнювати життя бізнесу. За словами прем’єра — це необхідна умова для формування сильної економіки в Україні.

Безвідсоткове кредитування

Уряд скасовує всі обмеження за програмою “5-7-9”. Отже, будь-який український бізнес, якому потрібна підтримка, зможе отримати кредит на пільгових умовамх.

Відтепер максимально сума кредиту збільшується до 60 мільйонів гривень. Протягом воєнного стану та ще місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, сплачуватиме держава.

Після воєнного стану відсоткова ставка по цій програмі буде не більше 5%. Скасовуються також обмеження, які стосувалися бізнес-плану чи робочих місць.