Безкоштовний Data Science fwdays meetup: Штучний інтелект без фінансових санкцій: юридична сторона розробки та аутсорсингу.

Коли: 14 липня о 19:00

Доповідач: Андрій Логвиненко — керівник юридичного відділу SupportYourApp і Label Your Data, спеціаліст GDPR, CCPA та імплементації ІТ стандартів PCI DSS, ISO 27001.

У програмі:

– актуальність інформаційної безпеки в розробці штучного інтелекту (випадки порушень та їх наслідки);

– датасети і їх легальне використання (збір даних та використання датасетів);

– правові норми в розробці моделей штучного інтелекту (законні підстави використання чужої моделі та Federated learning);

– що необхідно враховувати при аутсорсінгу штучного інтелекту та обробки даних.

Участь безкоштовна, але реєстрація обов’язкова.

Fwdays продовжує онлайн-марафон конференцій

Представляємо безкоштовну онлайн-конференцію про штучний інтелект, машинне навчання та методи аналізу даних — Data Science fwdays’20 (потрібно тегнути івент, якщо Facebook), яка відбудеться 8 та 15 серпня

Деякі спікери та їх теми:

Thomas Wolf (HuggingFace Inc.) “An Introduction to Transfer Learning and HuggingFace”

Mohit Iyyer (UMass Amherst) “Towards fast and coherent long-form text generation”

Donald Whyte (Engineers Gate) “Data Provenance and Reproducible ML Pipelines in Python”

Галина Олійник (1touch.io) “Personal data de-identification for data science tasks”

Дмитро Войтех (Proxet) “Applications of Multimodal Learning in media search engines”

Олексій Шашлюк (SPD-Ukraine) “Named-entity recognition and name resolution using similarity queries”

Ознайомтеся з іншими доповідями та деталями на сайті!

