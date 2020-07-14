Безкоштовний Data Science fwdays meetup: Штучний інтелект без фінансових санкцій: юридична сторона розробки та аутсорсингу.
Коли: 14 липня о 19:00
Доповідач: Андрій Логвиненко — керівник юридичного відділу SupportYourApp і Label Your Data, спеціаліст GDPR, CCPA та імплементації ІТ стандартів PCI DSS, ISO 27001.
У програмі:
– актуальність інформаційної безпеки в розробці штучного інтелекту (випадки порушень та їх наслідки);
– датасети і їх легальне використання (збір даних та використання датасетів);
– правові норми в розробці моделей штучного інтелекту (законні підстави використання чужої моделі та Federated learning);
– що необхідно враховувати при аутсорсінгу штучного інтелекту та обробки даних.
Участь безкоштовна, але реєстрація обов’язкова.
Fwdays продовжує онлайн-марафон конференцій
Представляємо безкоштовну онлайн-конференцію про штучний інтелект, машинне навчання та методи аналізу даних — Data Science fwdays’20 (потрібно тегнути івент, якщо Facebook), яка відбудеться 8 та 15 серпня
Деякі спікери та їх теми:
Thomas Wolf (HuggingFace Inc.) “An Introduction to Transfer Learning and HuggingFace”
Mohit Iyyer (UMass Amherst) “Towards fast and coherent long-form text generation”
Donald Whyte (Engineers Gate) “Data Provenance and Reproducible ML Pipelines in Python”
Галина Олійник (1touch.io) “Personal data de-identification for data science tasks”
Дмитро Войтех (Proxet) “Applications of Multimodal Learning in media search engines”
Олексій Шашлюк (SPD-Ukraine) “Named-entity recognition and name resolution using similarity queries”
Ознайомтеся з іншими доповідями та деталями на сайті!
Участь безкоштовна, але реєстрація обов’язкова.