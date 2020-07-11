Безпечна реінтеграція Донбасу займе мінімум 25 років, – віцепрем’єр Резніков

Про це він розповів в інтерв’ю “Главком”.

“Безпечна реінтеграція займе мінімум років 25. Це одне покоління повинно змінитися, коли ми з вами зможемо сказати, що відновлений контроль на тих територіях з боку української влади призведе також до подолання руйнування того розбрату в головах, який там є. Там народилися діти, які не знають, що таке вільна Україна, і сьогодні вже в школу йдуть. Тому це надовго в будь-якому варіанті, і ми повинні до цього готуватисяя”, – сказав Резніков.

За його словами, на окупованих територіях Донбасу живуть “цілком свідомі хлопці, які в 20 років ненавидять Україну, а хочуть жити в Радянському Союзі”.

Віцепрем’єр зазначив, що саме безпечна реінтеграція є його особистою червоною лінією.

“Україна повинна бути готова до того, що безпечна реінтеграція – це надовго. Саме безпечна – це моя червона лінія. Навіть якщо ми завтра проведемо вибори на тих територіях, а це значить, що вони будуть вільними від окупаційних військ і там не буде незаконних збройних формувань, будуть майоріти українські прапори, – ця територія ще довго буде залишатися територією війни. Як з точки зору замінування, так і в ментальності людей”, – наголосив Резніков.