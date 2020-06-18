На думку фахівця, під час епідемії коронавірусу влітку безпечніше перебувати на пляжі, ніж в закритому приміщенні з людьми.

Про це #Буквам розповів голова громадської організації “Інфекційний контроль в Україні” Андрій Александрін.

“Якщо люди йдуть на пляж з сім’єю, то як цю дистанцію тримати, якщо живеш з ними на одній площі? Але все ж потрібно бути подалі від інших людей на відстані в 2 метри. Тоді ризики заразитися на пляжі мінімальні. Не потрібно забувати і влітку про гігієну рук. Тому що зараз, плюс до коронавірусу, почнеться поширення кишкових інфекцій”, – пояснив він.

На думку фахівця, влітку людям краще відпочивати на пляжі, ніж перебувати в закритому приміщенні.

При цьому восени також буде корисніше відпочивати на свіжому повітрі, уникаючи скупчень людей.

“Якщо ви приїхали кудись на відпочинок і бачите, що хтось поруч кашляє, або чхає, поміняйте приміщення, не сидіть там. Часто провітрюйте приміщення, де перебуваєте – номер готелю, або квартиру. Тому що зараз, коли прийшла спека, ми знову позакривали вікна і сидимо, де чистого повітря немає”, – каже Александрін.