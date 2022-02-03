19-річний Джек Суїні, який розробив бота для відстеження приватного літака Ілона Маска заявив, що зробив ще 16.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами підлітка, частину ідей для створення нових автоматизованих облікових записів йому підказували прихильники тих чи інших знаменитостей, решту він обирав сам. Серед 16 нових ботів є ті, які відстежують приватні літаки Білла Гейтса з Microsoft , Джеффа Безоса з Amazon, мільярдера-підприємеця Марк Кьюбана і репера Дрейка.

N887WM Landed in Seattle, Washington, US. Apx. flt. time 4 Hours : 37 Mins. pic.twitter.com/q0ar6S198j — Bill Gates' Jets (@GatesJets) February 1, 2022

Сам підліток вважає Boeing Дрейка найбільш цікавим, адже той довжиною 59 і може перевозити одночасно 216 пасажирів.

Landed near Harlingen, Texas, US. Apx. flt. time 25 Mins. pic.twitter.com/DLNGCTxftm — Elon Musk's Jet (@ElonJet) February 1, 2022

Крім того, Суїні стверджує, що він також створив веб-сайт Ground Control, щоб “монетизувати” свій сервіс. Так, “супершанувальники” знаменитостей зможуть замовляти послуги відстеження. А якщо Twitter закриє його облікові записи, то він розміщуватиме на сайті веб-версії ботів.