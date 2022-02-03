Про це повідомляє The Guardian.
За словами підлітка, частину ідей для створення нових автоматизованих облікових записів йому підказували прихильники тих чи інших знаменитостей, решту він обирав сам. Серед 16 нових ботів є ті, які відстежують приватні літаки Білла Гейтса з Microsoft , Джеффа Безоса з Amazon, мільярдера-підприємеця Марк Кьюбана і репера Дрейка.
N887WM Landed in Seattle, Washington, US. Apx. flt. time 4 Hours : 37 Mins. pic.twitter.com/q0ar6S198j
— Bill Gates' Jets (@GatesJets) February 1, 2022
Сам підліток вважає Boeing Дрейка найбільш цікавим, адже той довжиною 59 і може перевозити одночасно 216 пасажирів.
Landed near Harlingen, Texas, US. Apx. flt. time 25 Mins. pic.twitter.com/DLNGCTxftm
— Elon Musk's Jet (@ElonJet) February 1, 2022
Крім того, Суїні стверджує, що він також створив веб-сайт Ground Control, щоб “монетизувати” свій сервіс. Так, “супершанувальники” знаменитостей зможуть замовляти послуги відстеження. А якщо Twitter закриє його облікові записи, то він розміщуватиме на сайті веб-версії ботів.
N758PB Landed in Seattle, Washington, US. Apx. flt. time 2 Hours : 8 Mins. pic.twitter.com/rUyqLeN04O
— Jeff Bezos' Jets (@BezosJets) February 2, 2022
- Нагадаємо, Джек Суїні відхилив пропозицію у $5000 від американського винахідника та підприємця Ілона Маска за видалення облікового запису у Twitter, котрий відстежує приватний літак мільярдера.
- Раніше повідомлялось, що американський винахідник та підприємець Ілон Маск має сплатити понад $11 млрд податків за 2021 рік.
- Також стало відомо, що Голова Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер заявив, що швидке розширення супутникового інтернет-сервісу Starlink від SpaceX дозволяє генеральному директору Ілону Маску диктувати свої правила в цьому секторі.