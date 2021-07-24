Нові правила Федерального авіаційного управління (FAA) свідчать, що кандидати в астронавти повинні бути частиною льотного екіпажу і вносити свій вклад в забезпечення безпеки космічних польотів. Це означає, що Джефф Безос і Річард Бренсон, можливо, ще не астронавти в очах уряду США.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Це перші зміни з моменту початку реалізації “програми крил” FAA в 2004 році. Оновлення програми Commercial Astronaut Wings були оголошені у вівторок – в той же день, коли Безос літав на борту ракети Blue Origin до краю космосу.

Зазначається, що, щоб претендувати на звання комерційних астронавтів, космічні мандрівники повинні пролетіти на висоті 80 км над поверхнею Землі, що виконали і Безос, і Бренсон.

Але висота – не головний критерій. Агентство заявляє, що потенційні астронавти повинні були також “продемонструвати дії під час польоту, які були необхідні для громадської безпеки або сприяли безпеці польотів людини в космос”. Що саме вважається таким, визначають офіційні особи FAA.

Безос і троє інших членів екіпажу, які літали на космічному кораблі Blue Origin, можуть мати менше прав на заповітний титул. Напередодні запуску генеральний директор Blue Origin Боб Сміт сказав, що “члену екіпажу дійсно нічого робити” на автономному транспортному засобі.

Той, хто хоче отримати нагрудний знак “крила астронавта”, повинен бути номінований на нього. Представник FAA повідомив, що наразі вони не розглядають жодного подання. “Крила астронавта” можна заробити ще двома способами: через військових або NASA.

Крила, які були помічені у Безоса і сера Річарда після їх польоту, були шпильками, виготовленими на замовлення їх власними компаніями.

Додамо, що вперше “крилами астронавта” були нагороджені Алан Шепард-молодший і Вірджіл Гриссом на початку 1960-х років за їх участь в програмі “Меркурій-сім”.