Трансляція пресконференції велася на YouTube-каналі космічної компанії бізнесмена Blue Origin, повідомляє CNN.
“Я хочу подякувати кожному співробітнику Amazon і кожному клієнту Amazon, тому що ви, хлопці, за все це заплатили. Серйозно, кожного клієнта Amazon і кожному співробітнику Amazon, спасибі вам від щирого серця”, – сказав Безос.
Безос також подякував інженерам Blue Origin за будівництво капсули New Shepard, а також містечку Ван Горн, штат Техас, за те, що дозволило компанії використовувати територію.
Під час пресконференції після космічної місії Безос заявив, що Blue Origin у 2021 році здійснить ще два пілотованих польоти з капсулою New Shepard.
- Сьогодні найбагатша людина світу, засновник Amazon Джефф Безос здійснив успішний політ у космос. Він тривав майже 11 хвилин. Деталі – у матеріалі.