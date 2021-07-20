Мільярдер Джефф Безос на пресконференції після свого польоту в космос подякував співробітникам Amazon, а також клієнтам компанії, які "оплатили" цю подорож.

Трансляція пресконференції велася на YouTube-каналі космічної компанії бізнесмена Blue Origin, повідомляє CNN.

“Я хочу подякувати кожному співробітнику Amazon і кожному клієнту Amazon, тому що ви, хлопці, за все це заплатили. Серйозно, кожного клієнта Amazon і кожному співробітнику Amazon, спасибі вам від щирого серця”, – сказав Безос.

Безос також подякував інженерам Blue Origin за будівництво капсули New Shepard, а також містечку Ван Горн, штат Техас, за те, що дозволило компанії використовувати територію.

Під час пресконференції після космічної місії Безос заявив, що Blue Origin у 2021 році здійснить ще два пілотованих польоти з капсулою New Shepard.