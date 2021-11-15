Засновник Amazon і Blue Origin, підприємець і мільярдер Джефф Безос стверджує, що у майбутньому люди народжуватимуться у космічних колоніях і здійснюватимуть туристичні подорожі на Землю "так, як ви відвідуєте Єллоустонський національний парк".

Про це пише американське видання New York Post.

Під час дискусії на форумі Ігнатіуса у Вашингтоні Безос розповів, що у майбутньому люди будуть жити у космічних колоніях, які вміщатимуть мільйони людей. І це не буде металева технологічна пустка – там буде повно “річок, лісів і дикої природи”.

“Протягом століть багато людей будуть народжуватися в космосі, це буде їхній перший дім”, — сказав 57-річний підприємець. “Вони будуть народжуватися в цих колоніях, жити в цих колоніях, потім вони відвідають Землю так, як ви, знаєте, відвідали б Єллоустонський національний парк”.

Безос також сказав, що він вважає, що високотехнологічні колонії в космосі є більш життєздатною ідеєю, ніж будь-яка спроба почати нове життя на іншій планеті. Таким чином він підкреслив безглуздість ідеї конкурента Ілона Маска створити колонії на Марсі.

Коментарі Безоса були прямим ударом по амбіціях Маска.

“Навіть якби ви переформували Марс або зробили щось подібне дуже драматичне – що, до речі, дуже, дуже складно.. Навіть якби ви зробили це, то змогли хіба подвоїти кількість населення (у сумі з популяцією планети Земля)”, – сказав пан Безос. “Тоді ви зможете перейти з 10 мільярдів людей до лише 20 мільярдів”, – додав він.

Джефф Безос також висловився щодо розумного життя на інших планетах:

“У цій галактиці стільки зірок. А наскільки багато галактик!”, – сказав він. “Є лише мізерні шанси того, що ми є єдиним розумним життям у Всесвіті”. Однак, мільярдер сумнівається у тому, що інопланетяни коли-небудь відвідували Землю.