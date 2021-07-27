Засновник Amazon і найбагатша людина світу Джефф Безос, який нещодавно виконав свій перший політ в космос, запропонував NASA покрити до $2 млрд витрат, якщо космічне агентство США надасть його компанії Blue Origin контракт на створення космічного корабля, призначеного для приземлення космонавтів на Місяці.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

У квітні NASA уклало зі SpaceX мільярдера Ілона Маска контракт на 2,9 мільярда доларів на створення космічного корабля, який доставить астронавтів на поверхню Місяця вже в 2024 році, відхиливши заявки від Blue Origin і оборонного підрядника Dynetics.

Космічне агентство послалося на брак власного фінансування, підтверджений досвід SpaceX в орбітальних місіях та інші фактори в рішенні про укладення контракту, яке високопоставлений представник NASA Кеті Людерс назвала “найбільш вигідним для уряду”.

У листі адміністратору агентства Біллу Нельсону Безос сказав, що Blue Origin відмовиться від виплат в поточному фінансовому році і наступних після нього на загальну суму до 2 мільярдів доларів і оплатить орбітальну місію для перевірки своїх технологій. В обмін Blue Origin прийме контракт з твердою фіксованою ціною і покриє будь-які перевитрати на розробку системи.