Про це повідомили у міськраді.

В рамках пілотного проєкту, у парку “700-річчя Львова” вперше використали кавову гущу для боротьби із ожеледицею.

Її зібрали з численних місцевих кав’ярень — там віддали її безкоштовно. На 200 метрів паркових доріжок пішло близько 20 кг висушеної маси.

Місцева влада переконує: цей спосіб має чимало переваг. Кавова гуща після використання має абразивні властивості та не лише не шкодить зеленим насадженням, а й може бути їм корисною для них.

До того ж (на відміну від солі та піску) вона не потребує збору після використання і не шкодить лапам домашніх улюбленців.

“Це корисно тим, що кавова гуща є екологічно безпечною і, відповідно, на відміну від піскосуміші та інших реагентів, вона не пошкоджує газони та кореневу систему дерев. […] Кавова гуща, яку ми забираємо, щойно з апаратів і, відповідно, у ній є трішки вологи. Для того, щоб вона давала результат та був відповідний ефект, її необхідно добре підсушити, а вже тоді використовувати для посипання”, — розповів директор ЛКП “Зелений Львів” Володимир Данилюк.

Найближчим часом планують спостерігати, наскільки цей спосіб дієвий. Якщо кавова гуща добре себе зарекомендує у боротьбі з ожеледицею, її планують використовувати і в інших парках, про дороги та внутрішньоквартальні доріжки біля житлових будинків не йдеться.