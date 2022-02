Про це дипломат повідомив у Twitter.

Глава МЗС Австрії спільно з колегами з Чехії та Словаччини 7-8 лютого відвідує Україну. Візит відбувається на тлі можливого нового нападу Російської Федерації на Україну.

7 лютого Шалленберг зазначив, що спільна поїздка міністрів є потужним сигналом солідарності Центральної Європи з українським народом у його протистоянні агресії РФ.

Joint trip of the #Slavkov Foreign Ministers to #Ukraine. Sending a strong signal of Central European solidarity with the Ukrainian people. After all, Ukraine‘s sovereignty is also a matter of our own security. 🇦🇹 🇨🇿 🇸🇰 🤝 🇺🇦 pic.twitter.com/n8lRn7Bajx

— Alexander Schallenberg (@a_schallenberg) February 7, 2022