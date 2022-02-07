Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що суверенітет України є умовою безпеки усіх європейських країн.

Про це дипломат повідомив у Twitter.

Глава МЗС Австрії спільно з колегами з Чехії та Словаччини 7-8 лютого відвідує Україну. Візит відбувається на тлі можливого нового нападу Російської Федерації на Україну.

7 лютого Шалленберг зазначив, що спільна поїздка міністрів є потужним сигналом солідарності Центральної Європи з українським народом у його протистоянні агресії РФ.

“Зрештою, суверенітет України – це умова нашої власної безпеки”, – зауважив міністр.

Joint trip of the #Slavkov Foreign Ministers to #Ukraine. Sending a strong signal of Central European solidarity with the Ukrainian people. After all, Ukraine‘s sovereignty is also a matter of our own security. 🇦🇹 🇨🇿 🇸🇰 🤝 🇺🇦 pic.twitter.com/n8lRn7Bajx — Alexander Schallenberg (@a_schallenberg) February 7, 2022

Дмитро Кулеба та його колеги проведуть перемовини, метою котрих є подальша підтримка України у протидії російській агресії, застосування комплексного пакета стримування Росії. Окрім цього, міністри обговорять зміцнення безпекової взаємодії та підтримку економічної стабільності України. У межах візиту міністри мають намір відвідати зону проведення Операції об’єднаних сил.

Раніше МЗС України повідомляли, що це перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату.

Довідка. Славковський формат заснували прем’єр-міністри Чехії та Словаччини та канцлер Австрії у місті Славков (Чехія) 29 січня 2015 року. У межах об’єднання, Чехія, Австрія та Словаччина зміцнюють взаємодію у політичній, економічній, культурній та гуманітарній сферах.