Ситуація із безпекою в Україні є зрозумілою та повністю контрольованою, у поточних подіях немає нічого нового.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони.

“Ситуація є цілком для нас зрозумілою. На сьогодні немає ніяких приводів для того, щоб ми з вами панікували. Тому що коли дехто із мерів, наприклад, пан Кличко, збирається 28 числа збирати мерів, щоб вирішувати, в який спосіб вони будуть захищати країну, у нас для цього є наші збройні сили. Тому, я б просив, щоб ми усі були з вами в спокої”, – зауважив секретар РНБО.

Він наголосив, що необхідно спокійно аналізувати події, адже країну ніхто нікому віддавати не збирається.

“У разі необхідності ми станемо пліч-о-пліч, аби захистити нашу країну. Але сьогодні тої ситуації, яка роздмухується в засобах масових інформації, коли політики починають це питання, такої ситуації на сьогоднішній день не бачимо”, – зазначив Данілов.

Попри це, секретар РНБО погодився, що наразі ситуація і справді складна, проте, за його словами, вона такою є з 2014 року.