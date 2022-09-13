Президент Володимир Зеленський провів зустріч з колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, котрий презентував рекомендації щодо майбутніх гарантій безпеки для України, які мають стати основою документа під назвою "Київський безпековий договір" (Kyiv Security Compact).

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

На думку президента, вкрай важливо, щоб майбутній договір підписали лідери найпотужніших держав. Варто зосередитися на тих країнах, які продемонстрували потужну підтримку України після початку повномасштабної війни з РФ.

Своєю чергою, Андрій Єрмак зазначив, що в основі представлених пропозицій – ідея створення коаліції гарантів безпеки України, яка має спиратися на систему угод, об’єднаних у межах спільного документа про стратегічне партнерство.

Очікується, що Київський безпековий договір об’єднає основну групу країн-союзників та Україну. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.

Расмуссен привітав Україну, її народ та Збройні Сили з успіхами, які зараз спостерігаються на фронті.

“Ми бачимо, що однією з найкращих гарантій є забезпечення того, щоб Україна мала значну військову силу, здатну протистояти будь-якому нападу”, – зазначив Андерс Фог Расмуссен.

Колишній Генсекретар НАТО наголосив, що Київський безпековий договір суттєво відрізнятиметься від Будапештського меморандуму 1994 року.

“Йдеться не про зобов’язання утримуватися від якихось дій, а навпаки – надавати все те, що потрібно Україні для забезпечення свого захисту”, – пояснив Расмуссен.

Він також наголосив, що готовий презентувати напрацьовані рекомендації щодо майбутніх гарантій безпеки для України у провідних столицях світу.